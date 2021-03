Schrijver Larry McMurtry, Oscarwinnaar voor "Brokeback Mountain", overleden

McMurtry werkte mee aan het scenario voor de film "Brokeback Mountain", en won daarvoor in 2006 een Oscar.

Hij schreef bijna vijftig boeken, "Lonesome Dove" geldt als zijn meesterwerk. Hij kreeg er in 1986 de Pulitzerprijs voor. Het is het verhaal van twee oudere voormalige Texas Rangers - de beminnelijke Gus en de chagrijnige Call - die vee van Texas naar Montana brengen.

McMurtry werd in 1972 genomineerd voor een Oscar voor zijn filmscript van zijn eigen "The Last Picture Show." Ook "Terms of Endearment", dat gaat over de relatie tussen een moeder en haar dochter, werd met succes verfilmd. De rolprent won vijf Oscars.