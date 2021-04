In Rusland wordt hevig gemanifesteerd voor de vrijlating van oppositieleider Aleksej Navalny. Hij werd door de Russische politie opgepakt toen hij voet aan wal zette in Rusland. Navalny kwam terug uit Duitsland waar hij behandeld werd na de veelbesproken vergiftiging in 2020. Eric Campbell (ABC Australia) zoekt uit wat vooraf ging.