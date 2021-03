Werknemer levensgevaarlijk gewond na explosie in Arendonks staalbedrijf

Bij het staalbedrijf Iemants aan de Hoge Mauw in Arendonk is een werknemer rond 16 uur levensgevaarlijk gewond geraakt. De man was in de verfafdeling van het bedrijf aan het werken toen een verfpomp die gebruikt wordt om containers te spuiten, plots ontplofte. De man raakte daardoor zwaar verbrand en werd door collega's meteen naar buiten gebracht. Daar kreeg hij de eerste zorgen toegediend. Nadien is hij, onder begeleiding van een MUG-team, in zorgwekkende toestand naar het Stuyvenbergziekenhuis in Antwerpen overgebracht.

De brand ging gepaard met een enorme rookontwikkeling, maar er was op geen enkel moment gevaar voor de omgeving. De brandweer, die massaal ter plaatse kwam, heeft eerst de brandende verfpomp geblust en nadien de fabriekshal waar het incident zich heeft voorgedaan, geventileerd. De schade aan het bedrijf bleef beperkt.



Wat de oorzaak van de explosie is, zal nog verder onderzocht worden.