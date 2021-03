BEKIJK: Winkelen op afspraak, hoe verloopt dat? Wij gingen kijken in Wijnegem Shopping Center

Hoe verloopt dat shoppen op afspraak? Een belronde van "De ochtend" leert alvast dat zaakvoerders gemengde gevoelens hebben bij de nieuwe regels. Sommigen hebben snel geschakeld en zien dat lonen, zo vertelt Yana Dillen van mannenkledingwinkel Cesar in Mortsel. "We zijn er zelf van geschrokken, maar we kregen via mail, Instagram en telefonisch heel wat afspraken binnen. Voor vandaag zijn we zo goed als volgeboekt."