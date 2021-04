Boom valt op meisje van 14 , park Groene Long Londerzeel voorlopig gesloten

Het meisje was vrijdag met vriendinnen aan het spelen in het natuurdomein de Groene Long in Londerzeel. Plots viel een boom aan een vijvertje op haar. Het meisje brak twee ruggenwervels maar is aan de beterhand, zegt burgemeester Conny Moons (LDW): "Ik heb gehoord dat ze geopereerd is en dat ze het goed stelt, er wacht wel nog revalidatie. Vermoedelijk is de boom omgevallen door de wind en omdat de ondergrond te nat was en de wortels van die boom niet diep genoeg in de grond zaten. De Groene Long was onlangs nog nagekeken door Natuur en Bos en er zijn toen wat dode bomen gerooid. Tot nader order blijft het park afgesloten."