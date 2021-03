BEKIJK: Sara is 46 en de jongste coronapatiënt in AZ Rivierenland in Rumst

Sara (46) werd opgenomen in het ziekenhuis met covid. Ze is de jongste coronapatiënte in AZ Rieverenland in Rumst. Sara heeft te weinig zuurstof in haar bloed en kampt met pijn aan haar longen. Een simpele wandeling blijkt al een opgave. En voorlopig is er nog geen beterschap in zicht. Sara is een alleenstaande moeder. Gelukkig waken haar buren over haar dochtertje.