Directe waarnemingen bevestigen: de mens verstoort de stralingsbalans van de aarde en veroorzaakt zo opwarming

De berekeningen voor de nieuwe techniek verlopen sneller dan voor de vroegere, op modellen gebaseerde technieken, en dat laat de onderzoekers toe de stralingsforcering bijna in real team op te volgen.



De methode zou gebruikt kunnen worden om na te gaan hoe de uitstoot die door de mens veroorzaakt wordt het klimaat beïnvloedt, om op te volgen hoe goed bepaalde maatregelen om de opwarming tegen te gaan, werken, en om modellen te evalueren om de klimaatverandering in de toekomst te voorspellen.

"Door een gegevensbank op te stellen van de stralingsforcering, die berekend is op basis van waarnemingen, zullen we in staat zijn te evalueren hoe goed klimaatmodellen deze forcering kunnen simuleren", zei Gavin Schmidt. "Dit zal ons toelaten met meer vertrouwen voorspellingen te doen over hoe het klimaat in de toekomst zal veranderen."

Schmidt is de directeur van het Goddard Institute of Space Studies van de NASA.

De studie van de onderzoekers van het Goddard Space Flight Center, de University of Miami, de University of Leeds en het CICERO-Center in Oslo is gepubliceerd in Geophysical Research Letters. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de NASA.