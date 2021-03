Dode en gewonden bij steekpartij in Vancouver

Het incident vond plaats in een voorstad van Vancouver, in Canada, in de buurt van een bibliotheek. Een man viel er meerdere mensen aan met een mes. Daarbij is volgens de politie een vrouw omgekomen en zijn zes mensen gewond geraakt.

Agenten konden de dader overmeesteren en arresteren. Het zou gaan om een twintiger, die gekend is bij de politie. Hij zou alleen gehandeld hebben. Zijn motief is nog niet duidelijk.