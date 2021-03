Film "Bad Boys For Life" wint NAACP-prijs voor beste film

De Afro-Amerikaanse burgerrechtenorganisatie National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) heeft op 27 maart zijn jaarlijkse film-, tv-, muziek- en literatuurprijzen uitgereikt. El Arbi en Fallah wonnen in de belangrijkste categorie van de avond, die voor de beste film. De andere genomineerden waren Da 5 Bloods, Jingle Jangle: A Christmas Journey, Ma Rainey’s Black Bottom en One Night in Miami.