Grote politieactie in Antwerpen tegen illegale straatraces: "Boetes voor zo'n 450 aanwezigen"

In Antwerpen is gisteravond een grote politieactie gehouden tegen illegale straatraces op twee grote parkings in de Antwerpse wijk Luchtbal. Buurtbewoners klaagden al een tijdje over overlast door die straatraces. Bovendien zijn door de coronamaatregelen grote bijeenkomsten ook verboden. De politie schreef in totaal zo'n 450 pv's uit.