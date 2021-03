Koerden arresteren tientallen bewoners Syrisch kamp al-Hol, die worden verdacht van IS-lidmaatschap

Het kamp staat onder controle van de Koerdische troepen, bondgenoot van de westerse coalitie tegen terreurgroep IS. De veiligheidssituatie in het kamp is de voorbije tijd sterk achteruitgegaan. Volgens het Syrische Waarnemingscentrum voor de Mensenrechten, dat in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd, zijn dit jaar al minstens 40 mensen gedood in het kamp. Er zijn ook aanvallen op bewakers en medewerkers van hulporganisaties gemeld.