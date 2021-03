Liveblog - Stijgende lijn in de cijfers houdt aan, kijk LIVE naar "De zevende dag" met premier De Croo

De nieuwe lockdown en de sluiting van de scholen zullen een grote impact hebben op het welzijn van kinderen en jongeren. Dat zegt Delphine Jacobs, kinderpsychiater en lid van de Belgian Pediatric Covid-19 Task Force. Eerder deze week werden de maatregelen opnieuw verstrengd, omdat de coronacijfers blijven stijgen.



Maar die maatregelen schaden de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en jongeren. Zij zijn bovendien ook veel kwetsbaarder omdat ze nog in volle ontwikkeling zijn, zegt Jacobs in "De ochtend".



"We weten bijvoorbeeld dat een kwart van de jongeren hun gewicht is toegenomen, een effect dat blijvend is en waarvan we weten dat het naar de volwassenheid heel moeilijk is om weer naar een normaal gewicht terug te keren. Het aantal zelfmoordpogingen is ook toegenomen, net als het aantal eetstoornissen.”



HERBELUISTER hier het volledige gesprek met Delphine Jacobs: