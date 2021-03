Morgen nationale stakingsdag: waarom wordt er actiegevoerd? En waar zal de staking zich laten voelen?

Ook bij de bedrijven wordt er actie gevoerd, over alle sectoren heen. De actiebereidheid is groot, klinkt het bij verschillende vakbondssecretarissen. Alleen al voor de metaal- en de textielsector komt zouden er zo'n 400-tal bedrijven het werk neerleggen morgen.

In enkele grote bedrijven zou de productie helemaal stilliggen, zoals bij Audi in Vorst, Coca Cola in Antwerpen, Volvo Trucks in Gent, busbedrijf Van Hool in Lier of ijsfabrikant Ysco in Langemark. In andere voedingsbedrijven, zoals Sauzen Pauwels in Ranst of Avoko in Poperinge staakt een groot deel van het personeel.

Op Brucargo in Zaventem, één van de belangrijkste logistieke hubs van ons land, zijn er filterblokkades gepland. Vrachtverkeer dat van en naar de luchthaven van Zaventem gaat, zal "gefilterd" doorgelaten worden, bevestigt Olivier Van Camp van de socialistische vakbond. Brucargo is onder meer een belangrijke hub voor het transport van coronavaccins. Er is dan ook heel wat commotie rond de filterblokkades, ook al zou de hinder beperkt blijven.

Ook in de fabriek van Pfizer in Puurs zal een beperkt aantal werknemers staken. Niet zo verwonderlijk, want als er één bedrijf het goed heeft gedaan de laatste periode, is het wel Pfizer. En vooral in de bedrijven die het wél goed deden tijdens de coronacrisis mikken de bonden op een hogere loonmarge. Tegelijk beseffen de bonden dat het niet sympathiek overkomt, al hebben ze het over een beperkt aantal stakers tijdens enkele uren. Het is overigens nog niet duidelijk of dat in de vaccin-afdeling zal zijn, dan wel in de andere afdelingen.

De vrachtafdeling van Brussels Airport zal grotendeels stilliggen. Bij luchtverkeersleider Skeyes is er voorlopig geen stakingsaanzegging ingediend.