"Heropening scholen op 19 april willen we veilig stellen": premier De Croo is voorzichtig, maar houdt vast aan doelstelling

Een erg bewogen week voor de politiek. "Een stukje gehakketak", noemt De Croo het liever. Maar Georges-Louis Bouchez (MR) haalde toch zwaar uit. De voorzitter van de Waalse liberalen noemde de controle van de huidige regering over de pandemie niets anders dan een "mislukking".



Heeft dat gestoken bij collega-liberaal De Croo? "In een crisis als deze moet je maken dat je eensgezindheid hebt in de regering(en). Zij voeren het beleid. In een moment van crisis moet je ook kunnen bijsturen, als de omstandigheden anders zijn dan gehoopt. Wij hadden gehoopt - veel Europese landen trouwens - dat we in de richting van versoepelingen konden gaan", verdedigt De Croo zich. Hij stelt ook dat ons land er "maanden aan een stuk in geslaagd is die derde golf weg te duwen met maatregelen die een stuk soepeler waren dan in andere landen".