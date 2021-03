Saoedi-Arabië wil klimaatimpact verkleinen en miljarden bomen planten

Het land wil zijn CO2-uitstoot verlagen door tegen 2030 minstens de helft van zijn energieverbruik uit hernieuwbare bronnen te halen, zo kondigde de machtige prins aan.

Hoe de Saoedische overheid in de komende decennia massaal bomen zal planten en onderhouden in een woestijnland waar waterbronnen schaars zijn, is niet duidelijk. Er is sprake van 10 miljard bomen, en nog eens 40 miljard extra in samenwerking met andere Arabische landen.