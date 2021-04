Schooldirecteurs in Gent uiten met rugzakken vol zorgen hun bekommernissen over coronabeleid

De directeurs hebben genoeg van maatregelen die op zondagavond worden afgekondigd en in allerijl toegepast moeten worden. Maar ze maken zich ook zorgen om leerkrachten die ziek worden en in quarantaine worden gezet en de kinderen die daardoor een leerachterstand oplopen.

"De directies zijn het moe en kijken met grote ogen naar Nederland. Daar voorziet de regering miljarden euros steun aan het onderwijs terwijl in ons land er slechts 30 miljoen euro wordt vrijgemaakt", gaat Devaere verder. “We willen niks liever dan voltijds open zijn. We vinden het de max dat men ons als essentieel aanziet, maar voorzie dan extra middelen. Daar wringt het schoentje. We moeten constant schakelen en improviseren. We willen niemand voorbijsteken, maar als we zo essentieel zijn, moet er misschien gedacht worden aan vaccinatie van leerkrachten. Gebruik dan die sneltesten. Nu zijn we iedere dag bezig met klasovernames omdat er mensen ziek zijn. Mensen met keelpijn zitten uit verantwoordelijkheidszin thuis en moeten twee dagen wachten op hun test, terwijl ons onderwijs vierkant draait.”

