Schooldirecteurs bij start van verlengde paasvakantie: "Heel bezorgd over het welzijn van onze leerlingen"

Peggy Meert, directeur van de basis- en kleuterschool Triangel in Roosdaal, kon nog kiezen of ze haar school ging sluiten. Ze koos ervoor omdat wel te doen, maar zat wel erg gewrongen. “Ik ben enorm begaan met het welzijn van mijn leerlingen én leerkrachten en wat het beste is voor mijn leerlingen is niet altijd het beste voor mijn leerkrachten. Ik heb dan voor het welzijn van mijn school gekozen, maar dat was niet gemakkelijk.”

Wolf Vlaeminck, directeur van beroepsschool Centrum Leren en Werken in Kortrijk, had geen keuze, zijn school moet dicht. “We zien dat we jongeren verliezen als ze niet naar de praktijk komen, de scholen nu terug sluiten is een ramp. Mijn leerkrachten beseffen met welke leerlingen ze werken en waren bereid om dat risico te nemen.”

De derde directeur die aan tafel schoof bij "De zevende dag" was Karin Heremans, directeur van het Koninklijk Atheneum Antwerpen. Ook zij is heel bezorgd over het welzijn van haar leerlingen. “Je ziet dat die online lessen een enorme impact hebben, de sociale contacten die ontbreken, dat is echt een probleem en daar komt nog eens bij dat jongeren in de puberteit emotioneler zijn en we daar zorg voor moeten dragen.”