Vandalen steken regenboogvlag van stad Herentals in brand. "Wie doet nu zoiets in een klein, warm stadje? "

Vandalen hebben de regenboogvlag aan het administratief centrum in Herentals naar beneden gehaald en verbrand. Dat gebeurde vannacht of deze ochtend. De vlag hing sinds 10 maart uit als symbool voor een verdraagzame stad, tegen elke vorm van racisme of discriminatie. Schepen voor gelijke kansen Bart Michiels reageert geshockeerd en verontwaardigd. De politie is een onderzoek gestart.