Niet afstand tussen supporters, maar ventilatie beschermt best tegen aerosolen, blijkt uit Nederlands voetbalexperiment

"De meeste wetenschappers zijn intussen over eens dat aerosolen een belangrijke rol spelen, zeker bij massabesmettingen zoals die in een stadion zouden kunnen gebeuren", zegt hoofdonderzoeker Bert Blocken van de Technische Universiteit Eindhoven en de KU Leuven.

"We weten intussen al heel goed hoe we besmettingen via grote speekseldruppels kunnen voorkomen, door mondmaskers te dragen, anderhalve meter afstand houden en oppervlakken te ontsmetten. Over aerosolen zijn er nog veel vraagtekens."