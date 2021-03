Zeker 100 aanhoudingen bij poging om nieuwe protestgolf te ontketenen in Wit-Rusland

Zaterdag moest een nieuwe dag van protest worden, maar een grote opkomst is uitgebleven. Op de sociale media zijn foto's en video's verspreid waarop te zien is hoe demonstranten alleen of in kleine groepen de straat op trokken. Maar de politie was massaal aanwezig, zeker in de hoofdstad Minsk, waar veel gevangenentransportbusjes te zien waren in de straten.