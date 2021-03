Agenten krijgen klappen bij lockdownfeestje in Puurs-Sint-Amands

De politie kreeg zaterdagavond een melding van een barbecue die aan de gang was in een tuin aan de Wolfstraat. Er waren tien mensen aanwezig en toen de politie hen vroeg om naar huis te gaan, kregen twee agenten klappen. Eén van hen is enkele dagen arbeidsongeschikt.



Drie aanwezigen werden opgepakt. De man die de vuistslagen had uitgedeeld, een twintiger uit Evere, is onder elektronisch toezicht geplaatst.