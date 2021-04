Alweer geen truckshow in Bekkevoort dit jaar

“Naar de truckshow komen normaal gezien heel wat mindervaliden, die een rondrit mogen doen met de chauffeurs”, zegt organisator Pieter van Dooren. “Ze genieten ervan en kijken er naar uit. Het is natuurlijk een zwakke gezondheidsgroep en we willen hen niet in gevaar brengen. En we willen hen ook niet teleurstellen om eerst te zeggen dat de truckshow plaatsvindt, en het dan toch moeten afzeggen.”