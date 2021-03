Art-nouveauparel Hotel Hannon in Brussel wordt museum

Het Hotel Hannon, een grote stadsvilla op een hoek in Sint-Gillis met een opvallende afbeelding van een spinster in de voorgevel, is een ontwerp van architect Jules Brunfaut. De opdrachtgever was Édouard Hannon, die een belangrijke functie had in het chemisch bedrijf Solvay. Het hoekpand dateert uit 1902 en de stijl is een mix van Belgische en Franse art nouveau. Heel opvallend zijn de sprookjesachtige fresco's in de hal en de rookkamer, de mozaïek op de vloeren, de glasramen of de monumentale trap.