Australische premier zet 2 ministers opzij en neemt extra vrouwen op in regering na misbruik- en seksschandalen

De Australische premier Scott Morrison ontnam minister van Defensie Linda Reynolds en minister van Justitie Christian Porter hun portefeuille vanwege twee misbruikschandalen waarin ze los van elkaar gewikkeld waren. De twee blijven wel deel uitmaken van de regering.

Brittany Higgings, een medewerker van de Liberal Party van de premier, bechuldigde een collega ervan dat hij haar in 2019 verkracht had in het kantoor van Reynolds, na een avondje stappen. Higgings stapte niet naar de politie omdat ze vreesde dat de aanklacht haar carrière zou schaden. Nadat ze begin dit jaar ontslag had genomen, stapte ze naar de media.

De collega die haar verkracht zou hebben, was toen al ontslagen. Niet vanwege de verkrachting, maar omdat hij het kantoor van Reynolds bezocht had, wat tegen de regels was. Reynolds zelf noemde Higgings na haar beschuldiging in de media een "leugenachtige koe". Achteraf excuseerde ze zich daarvoor.