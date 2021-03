Bedrog bij slechtvalkenkoppel uit Kortrijk? Slechtvalkwijfje Emma wordt weggejaagd door jong, nieuw wijfje

Het nieuwe wijfje kan een gevaar betekenen voor de eitjes. "Het is nog een jong van vorig jaar. Van waar ze komt weten we niet. Ze heeft ook geen affectie met die eieren. Je kan zien dat haar verenkleed nog niet helemaal grijs is, dus ze is eigenlijk nog helemaal niet klaar om te broeden", waarschuwt De Bosscher.

Met ongeveer 150 tot 200 broedparen doet de slechtvalk het goed in Vlaanderen, terwijl die in de jaren 70 nog bijna uitgestorven was. Hun jongen moeten elk jaar een nieuw territorium proberen vinden, legt de vogeldeskundige uit. "Dan is het de wet van de sterkte. Het is zo dat Emma een misvormde klauw heeft, en zo'n klauw is esstentieel om te jagen. Dat zal ook wel meegespeeld hebben."