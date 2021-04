Bekende en onbekende inwoners van Kortrijk, Harelbeke en Kuurne moeten mensen overtuigen om zich te vaccineren

Malisse gelooft dat dit soort acties wel een verschil kan maken bij mensen die nog twijfelen. “Misschien moeten we ook het goede voorbeeld geven aan onze ouders of ouderen, om hen gerust te stellen. We moeten proberen duidelijk te maken dat het belangrijk is voor de samenleving dat we meegaan in dit verhaal, en dat wij deze trein niet zullen missen”, zegt hij daarover.

In het vaccinatiecentrum VAXPO in Kortrijk zijn ondertussen al 5.700 vaccins gezet, en dat aantal gaat de komende weken fors omhoog. Deze week alleen al komen er nog eens de helft zo veel mensen bij. Voorlopig heeft maar 1 procent van wie opgeroepen is, zijn vaccin geweigerd.