Brand aan bus van De Lijn aan Gentse station St-Pieters snel geblust

Rond 19 uur zondagavond is brand onstaan aan een stilstaande bus die aan het Sint-Pieters-Station stond in Gent. De bus was leeg. De chauffeur probeerde eerst zelf te blussen met een brandblusapparaat, maar dat lukte niet. Hierbij ademde hij wat rook in. De brandweer kwam erbij en die kreeg de brand snel onder controle, maar kon niet verhinderen dat de schade aan de bus heel groot was.

Tijdens de bluswerken werden reizigers op ruime afstand gehouden. De dikke rookpluim was wel van heel ver zichtbaar.