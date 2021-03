Bloedige cocktail van grondstoffen, ongelijkheid en jihadisme: vijf vragen over conflict in Mozambique

De aanval op Palma heeft duidelijk gemaakt dat de verdediging door het Mozambikaanse leger en zijn bondgenoten erg fragiel is. Er sijpelt weinig informatie naar buiten, dus is het niet op te maken wie de situatie onder controle heeft. Nu al is duidelijk dat de Franse energiegroep Total de werken aan zijn gasproject voorlopig stillegt. Exxon Mobile had zijn investering eerder al stopgezet. De vraag zal zijn of het samenwerkingsverband van de zuidelijke Afrikaanse landen SADC beslist om militair in te grijpen en of Mozambique dat wil. Mogelijk gaat het naar een nog hoger niveau, dat van de Afrikaanse Unie.