Coronabesmettingen in Limburg stijgen sneller dan elders: "Lagere cijfers worden gecompenseerd door snellere stijging" 

"In vergelijking met vorige week is er in het land een stijging van 22 procent", zegt biostatisticus Geert Molenberghs van Universiteit Hasselt. "In Limburg is er een stijging van 38 procent. Ook al zijn de besmettingscijfers in Limburg een beetje lager, die worden nu gecompenseerd door een wat snellere stijging." In Maasmechelen zijn de cijfers het hoogst. Ook Maaseik, Genk, Dilsen, Zutendaal hebben hoge cijfers. In Bilzen, Voeren en Herstappe gaat het dan weer heel goed. In Herstappe zijn er al wekenlang geen besmettingen vastgesteld.