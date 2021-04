Leuke fietstips: Probeer de drie nieuwe fietslussen in Lummen of ontdek de bloesems aan het nieuwe fietspunt in Sint-Truiden

In Lummen is de erfgoedroute de langste route (54 km) en brengt je op een sportieve manier door het historische erfgoed van de gemeente. Pittoreske kapelletjes worden afgewisseld met overweldigende kastelen of overblijfselen van ons oorlogsverleden. Deze route is door de wegenwerken op dit moment moeilijk bereikbaar, maar er is wel een omleiding voorzien. De route kan ook opgesplitst worden als die te lang is om in één keer te doen.



De 50 tinten groen route (44 km) start aan het gemeenteplein in Lummen en je fietst langs de vallei van de Zwarte Beek of voorbij de Venusberg. Velden en weiden worden afgewisseld met hoeves, boerderijdieren, een boomkwekerij of de vijvers rond het Schulensmeer.

De Lumennekesroute (19 km), bedoeld voor gezinnen met kinderen, is gisteren al geopend. Vanaf 25 april zullen alle drie de fietslussen toegankelijk zijn. Meer info vind je op de website van de gemeente Lummen.

