Drones uitverkocht in IJsland, Belgische fotografe bij de vulkaan: "Het lijkt daar wel Werchter"

“Alle drones en onderdelen zijn uitverkocht. Het is nochtans riskant om over de vulkaan te vliegen, want met 1200 graden is het is de heetste lava ooit gemeten. Er zijn mensen die kunstjes uithalen met hun drone en zeer dicht bij de vulkaan vliegen. Soms lopen de drones brandschade op of komen ze zelfs helemaal niet meer terug. Op Instagram zag ik iemand posten: “Dit was de laatste film van mijn drone, maar het was het waard," vertelt Joksie Biesemans in "De wereld vandaag" op Radio 1.