E40 richting kust versperd door brandende vrachtwagen in Nevele: twee uur file

De politie heeft de E40 al afgesloten in Drongen, voor Nevele dus. Daar moet iedereen de snelweg verlaten en een lokale omleiding volgen. Je kan deze route naar de kust beter vermijden want het verkeer staat al stil vanaf Sint-Denijs-Westrem bij Gent, met een wachttijd van maar liefst twee uur. Wie vanuit Brussel naar zee of de haven van Zeebrugge wil, kan beter omrijden via de E34 of kiest bij Zwijnaarde de E17 naar Kortrijk en dan de E403 richting Brugge. Of je verlaat de E40 in Sint-Denijs-Westrem. Dan kan je via de R4 naar Zelzate rijden en dan de expresweg naar Knokke nemen. Of via de N9 en Eeklo.