Ex-koppel Lacote en Van Acker vechten veroordeling aan voor Hof van Cassatie

De verdediging stapt nu dus naar het Hof van Cassatie om procedurefouten aan te tonen waardoor ze het vonnis kan afzwakken. Advocaat van Lacote, Filip De Reuse vindt dat hij te weinig antwoorden kreeg. “Wij hebben bepaalde getuigen opgeroepen die geweigerd zijn door het hof. Er is bewijsmateriaal dat we niet gezien hebben op het proces. Er zijn tal van zaken die wij opgeworpen hebben, waar wij geen antwoord op hebben gekregen. Wij hopen dat het Hof van Cassatie daar duidelijkheid in schept", besluit De Reuse.

Lacote en Van Acker raakten bekend door de jarenlange zoektocht die justitie en politie op hen hielden na de moord op een Britse zakenman 25 jaar geleden in De Haan. Door een opsporingsbericht via een internationale "most-wanted lijst, zijn ze 2 jaar geleden uiteindelijk opgepakt in Ivoorkust.