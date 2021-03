Facebook plant 2 onderzeese kabels tussen Noord-Amerika en Zuidoost-Azië: "70 procent sneller internet"

Hoeveel Echo en Bifrost zullen kosten, is niet duidelijk. "Het zal zeker in de honderden miljoenen dollars lopen", zegt Latré. "Zulke kabels zijn duurder dan bijvoorbeeld satellieten, maar je kan veel meer data door zo'n kabel sturen dan via een satelliet. De jongste generatie kabels kan 40 terrabit per seconde aan. Dat komt neer op zo'n 5 miljoen Netflixfilms tegelijk. Voor de regio's in Zuidoost-Azië zouden Echo en Bifrost dus aanzienlijk beter internet moeten betekenen."