Ganzen doodgebeten door mysterieus roofdier in Steenokkerzeel

Toch is Cindy er van overtuigd dat dit nooit meer zal gebeuren. "We gaan nu alles afzetten. Met veel hogere draad , boven en onder alles dicht gemaakt, links en rechts. We laten niks aan het toeval over. Welk beest het ook was, het komt er niet meer in."



Dat is nodig want naast de ganzen heeft Cindy nog een heleboel andere dieren. "Cavia's, Vlaamse reuzen, kingsduiven, dat zijn ook heel toffe beesten die zo groot zijn als een kip die je kan aaien en vasthouden. Kwartels, tamme parkieten en kippen." Lekkere hapjes voor het mysterieuze dier, maar Cindy is er gerust in dat dat niet meer zal lukken.