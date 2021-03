Grijze garnalen rukken op in de Schelde: "Ze zitten al in Bornem en je kan ze eten"

Eten we straks grijze garnalen uit de Schelde in plaats van uit de Noordzee? "Ik weet dat er professionele Nederlandse vissers op de Schelde garnalen willen vangen", zegt Jan Breine, onderzoeker van het INBO in "Start Je Dag". Uit recent onderzoek waar Gazet van Antwerpen over schrijft, blijkt dat de grijze garnaal tot ver stroomopwaarts in de Schelde zit. "Sinds 2014 is de grijze garnaal aan een heuse opmars bezig. Vroeger bleven ze in de Schelde voor Antwerpen hangen. Nu zitten er overal grijze garnalen in de Zeeschelde (tussen Gentbrugge en de Westerschelde nvdr.). Dat zien we bijvoorbeeld in Bornem. Vooral in de winter komen grijze garnalen er in grote aantallen voor. Ze zijn eetbaar en lekker. Al heb ik de garnalen zelf nog niet geproefd: we zijn op het water altijd te druk aan het werk", lacht Breine.