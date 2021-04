Hasseltse Belleman nieuwe voorzitter van Gilde van de Bellemannen

Op dit moment zijn er 35 Bellemannen in Vlaanderen. "Elke Belleman heeft ook een Bellevrouw, die meedoet met de festiviteiten", legt de voorzitter uit." Limburg telt maar twee Bellemannen. "Enkel in Hasselt en Genk zijn we aanwezig. Dat is veel te weinig. We willen dus dat zo veel mogelijk steden en gemeenten opnieuw een Belleman aanstellen, zoals vroeger het geval was, de nieuwsbrenger van alles. We hebben een belangrijke rol als cultureel immaterieel erfgoed, en er is nog heel wat werk aan de winkel."