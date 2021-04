Herentals wil overlast leegstaande lompenfabriek in stationsbuurt streng aanpakken

De brandweer werd zaterdagochtend opgeroepen voor een brand in de leegstaande lompenfabriek in de Markgravenstraat, in de buurt van het station van Herentals. Die blijkt begonnen te zijn omdat iemand in een oude smeerput in de hal afval in brand had gestoken. Toen de brandweer, de politie en de burgemeester ter plaatse kwamen, stelden ze tot hun verrassing vast dat er mensen wonen in de leegstaande fabriek, ook al is dat verboden. De meeste bewoners gingen meteen lopen.