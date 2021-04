Het Parkbos in Gent opent 3 nieuwe looproutes: “Het was tijd voor een cadeautje voor de lopers”

Natuur en Bos maakt op verschillende plekken in Vlaanderen natuurroutes voor lopers, nu ook in het Parkbos. Dat strekt zich uit over Gent, Sint-Martens-Latem en De Pinte. “Er zijn 3 loopparcours in het park. Je kan zowel korte (4 of 5 kilometer) als lange afstanden (12 kilometer) lopen. Je kan hier genieten van de natuur. De sporters gaan hun hart kunnen ophalen”, vertelt Tom Embo.