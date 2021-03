Zware hinder bij bus en tram, treinen op minimale dienstverlening: hier laat de staking zich momenteel voelen

Het stoort hem vooral dat er geen flexibiliteit meer is voor de sociale partners om te onderhandelen over de lonen. Dat komt door de aanpassing van de loonnormwet door de regering-Michel in 2017, zegt Leemans. "Daardoor zitten we vast in een korset." Hij spreekt steevast van "sjoemelsoftware". "Er worden miljarden loonsubsidies aan werkgevers gegeven die niet meetellen in de vergelijking. Dat is niet correct."