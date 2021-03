Human Rights Watch: "Wit-Russische autoriteiten arresteren en mishandelen journalisten en leggen media zwijgen op"

Vorige week sloegen ook 50 journalistenverenigingen uit 33 Europese landen alarm over de situatie in Wit-Rusland. De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) richtte zich tot premier De Croo en minister van Buitenlandse Zaken Wilmès: "Opnieuw verzoeken wij u om dringende steun te verlenen aan nieuwsmedia en journalisten in Wit-Rusland, die nog steeds onder ongeziene druk staan. Samen met onze Wit-Russische zusterorganisatie BAJ en alle andere journalistenbonden verenigd in de EFJ, dringen we opnieuw aan op een krachtdadig antwoord, op Belgisch, Europees en mondiaal niveau."