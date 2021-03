Illegale shishabar met 30 waterpijpen gevonden in appartement: "Ramen afgeplakt en extra geluidsisolatie"

Buurtbewoners hadden de politie gebeld omdat er opvallend veel mensen binnen en buiten gingen in een appartement aan de Ter Heydelaan in Deurne. Er hing ook een doordringende geur. "Het viel meteen op dat er een veiligheidscamera aan de deur hing, wat toch de wenkbrauwen deed fronsen", vertelt Migom. "Uiteindelijk hebben we een illegale shishabar aangetroffen in een appartement. Alles was georganiseerd om een heleboel mensen te ontvangen. In totaal zijn 30 waterpijpen aangetroffen en lachgas. Ze hadden zich duidelijk goed voorbereid: de ramen waren afgeplakt en er was extra geluidsisolatie voorzien. Dat allemaal om de activiteiten aan de nieuwsgierige blikken van omwonenden en politie te onttrekken."