Infectieradar helpt virussen in kaart te brengen: "Iedereen kan deelnemen en ons zo helpen"

"Het platform is om mensen wekelijks te vragen of ze al dan niet symptomen vertonen van een infectie" zegt Lisa Hermans van de UHasselt. "En dan kunnen we die analyseren en hopelijk bundelen om een aantal infecties in kaart te brengen."

Iedereen kan deelnemen. "Wij gaan de geïnteresseerden wekelijks een herinnering sturen met de vraag of ze de afgelopen week symptomen gehad hebben", gaat Hermans verder. "En ook als ze geen symptomen gehad hebben is het zeer belangrijk om ons dat te melden. Zo kunnen we signalen van toename of afname van infecties, waaronder besmettingen met COVID-19 eerder oppikken."