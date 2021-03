Gevluchte Italiaanse maffioso kookt zichzelf aan de galg: kookvideo's op YouTube verraden zijn schuilplaats in Caraïben

De 'Ndrangheta wordt door de Italiaanse justitie als de machtigste maffiaorganisatie in het land beschouwd en een van de machtigste ter wereld. Ze controleert namelijk het grootste deel van de cocaïne die Europa wordt binnengebracht.

Haar machtsbasis is in Calabrië, in de "tip van de laars" in het zuiden van Italië. Momenteel loopt in Italië een monsterproces tegen de 'Ndrangheta. 355 maffialeden en corrupte ambtenaren en politici staan terecht in het grootste maffiaproces in Italië in decennia.

Ze worden beschuldigd van moord, drugsmokkel, afpersing en het witwassen van geld. Meer dan 900 getuigen zullen bewijsmateriaal aanleveren. Het proces is gestart in januari en zal twee jaar duren.