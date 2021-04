IN KAART: De slechtvalk is helemaal terug, kijk mee in hun nesten en spot het eerste kuiken

Slechtvalken zijn roofvogels en alle roofvogels zijn beschermde dieren in Europa. In 1958 had het laatste koppel in Vlaanderen gebroed. Intussen zijn ze terug en groeit hun aantal jaar na jaar. De populatie is nu groot en sterk genoeg om te overleven, zegt jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen. De meeste broedplaatsen vinden we nu in de provincie Antwerpen, vooral in de haven. “Slechtvalken broeden op hoge plaatsen en in havengebied heb je veel hoge constructies als koeltorens of schouwen en daar hangen nogal wat nestkasten.” Het eerste ei in Antwerpen is dit jaar gelegd op 2 maart in een nestkast op de schoorsteen bij Agfa-Gevaert in Mortsel.