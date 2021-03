Kind en Gezin trekt vergunning onthaalmoeder in na vermoedens van druggebruik: “Zij zal nooit meer kinderen kunnen opvangen”

Kind en Gezin trok de vergunning van de vrouw meteen in toen ze de informatie van de politie kreeg. “De feiten die de politie ons had meegegeven, waren ernstig genoeg om hier onmiddellijk een definitieve beslissing over te nemen”, zegt Nele Wouters van Kind en Gezin. “Dat betekent dat deze dame geen kinderen meer kan opvangen.”

Als het onderzoek van de politie daadwerkelijk kan aantonen dat de vrouw onder invloed was, zal ze ook in de toekomst haar job niet meer kunnen uitoefenen. “Als die dame later terug opvang wil organiseren, moet ze opnieuw een vergunning aanvragen. Dan moet ze ook aantonen dat ze over alle vergunningsvoorwaarden beschikt om opvang te kunnen organiseren en daar hoort onder meer een blanco strafblad bij”, aldus Wouters.