Kleuterleidster in Riemst werkt vandaag: "Geen idee wie er komt en wie niet"

Nog meer extra maatregelen nemen bij kleuters is moeilijk, merkt de kleuterjuf op. "De handjes van de kindjes worden al minstens vier keer per dag gewassen en we hebben ook ontsmettingsproducten om die te reinigen. Voor kleuters is het al veel moeilijker om ze apart te houden, want in de klas lopen ze allemaal door mekaar in verschillende groepjes. Apart houden gaat dus niet, maar ze blijven wel allemaal in dezelfde bubbel."