Kringloopwinkels Meetjesland tijdelijk dicht: “Personeel voelt zich onveilig en afsprakensysteem is moeilijk”

“Ons personeel is erg bezorgd door de stijgende coronacijfers en ze voelen zich niet veilig in de winkel”, zegt Ronny Vandeputte van de kringloopwinkel. “We hebben al een aantal besmettingen gehad, en als we heel goed luisteren naar wat de wetenschappers zeggen dan is het nu het moment om voorzichtig te zijn. Bovendien is het voor ons ook niet haalbaar om snel een afsprakensysteem op poten te zetten en weten we niet of we voldoende inkomsten kunnen genereren als we minder klanten mogen toelaten.”