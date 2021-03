Laagste temperatuur ooit is eind 2018 gemeten tijdens "superstorm" en bedroeg -111 graden Celsius

Tijdens die storm op 29 december 2018 werd de lucht tot in de stratosfeer gezogen, een fenomeen dat in het Engels overshooting top (OT) heet. De hoogste wolken reikten toen tot 20,5 kilometer boven de zeespiegel. OT's zijn vrij normaal, we hebben ze ook in West-Europa. "Maar dit was een heel grote OT. Je moet weten dat een OT ongeveer 7 graden Celsius afkoelt per kilometer boven de tropopauze, en deze was 13 of 14 graden kouder dan de tropopauze", vertelt Simon Proud van Oxford University aan de BBC.