Leuven verbiedt lachgas als roesmiddel: "Kan leiden tot hersen- of longschade of verlamming" 

Om dat misbruik nu tegen te gaan besliste Leuven om het politiereglement aan te passen. "Wie lachgas bezit, verhandelt of gebruikt, riskeert voortaan een GAS-boete", zegt Ridouani. "De verkoop aan minderjarigen is bij wet al verboden sinds 5 maart. Ook wie rijdt onder invloed van lachgas zal bestraft worden. Want helaas is dat een groot probleem. Uit onderzoek blijkt dat één op de zeven jonge bestuurders rijdt onder invloed van lachgas. Wie wordt betrapt, moet zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren."